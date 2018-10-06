USAID дал Грузии высокую оценку по индикаторам развития

Агентство международного развития США (USAID) дало высокую оценку Грузии по основным индикаторам экономического и демократического развития. Об этом сообщает в субботу Грузия Online со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Грузии.

По сообщению ведомства, с точки зрения эффективности гражданского общества и СМИ, администрирования налогов, и свободы торговли у Грузии показатели выше, чем у стран Восточной Европы и Балканского региона.

"Агентство международного развития США (USAID) опубликовало информацию о странах бенефициарах, по которой Грузия по основным показателям экономического и демократического развития (по шкале от 0 до 1) получила высокие оценки. Путеводитель, в котором по секторам оценивается прогресс страны, достигнутый в процессе самообеспечения (Journey to Self-Reliance), подчеркивает ведущую роль Грузии в регионе с точки зрения либеральной демократии, открытого, ответственного управления и эффективности правительства, бизнес среды, а также в контексте использования информации и технологий коммуникаций. А в ряде компонентов - эффективности гражданского общества и СМИ, администрирования налогов, и свободы торговли у Грузии более высокие показатели, чем у стран Восточной Европы и Балканского региона.

Одним из главных приоритетов Агентства международного развития США (USAID) является искоренение необходимости иностранной помощи для стран. Именно с этой целью USAID фокусируется на повышении самообеспечения, что подразумевает возможность страны (правительства, гражданского общества, и, включая частный сектор) на фоне существующих вызовов спланировать, профинансировать, и осуществить направленные на развитие проекты. Такой подход является краеугольным камнем отношений USAID со странами.

Способность самообеспечения определяется двумя элементами: обязательством, как содействуют процессу развития самореализации законодательство, политика и действия страны: И возможностями - насколько страна впереди в контексте работы и развития в политическом, социальном, и экономическом секторе.

Именно для отображения вышеупомянутых двух элементов USAID разработал метрики высокого уровня, что облегчает агентству процесс оценки стран, и на основании которых создается путеводитель отдельных стран"- сказано в информации внешнеполитического ведомства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.