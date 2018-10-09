Министр обороны Грузии анонсирует прогресс по части противовоздушной обороны

По словам министра обороны Грузии, у страны будет значительный прогресс в противовоздушном направлении. Об этом Леван Изория заявил на пресс-конференции, передает во вторник Грузия Online.



"В следующем году мы продолжим имплементацию соглашения с французами, которое нацелено на защиту противовоздушного пространства и предусматривает приобретение соответствующих противовоздушных систем. Мы успешно завершили первый этап в этом году и в будущем году перейдем на следующий этап, который охватывает трех или четырехлетний период", — заявил министр обороны.



Министр также ознакомил журналистов с важными новинками, достигнутыми в сфере авиации.



"На предыдущем заседании правительство приняло решение максимально использовать грант США — 9 миллионов долларов, чтобы осуществить как ремонт, так и модернизацию ресурсов в авиации. В этом году мы выделили 23 миллиона лари из бюджета. Эта кумуляция как американской помощи, так и миллионов лари, учтенных бюджетом, позволит нам осуществить ремонт и модернизацию авиационных средств", — заявил Леван Изория.



Министр обороны также отметил, что модернизированные девять авиационных средств будут оснащены не только специальными средствами для выполнения задач по обороне, но и противопожарными средствами в кризисной ситуации.



"Наши вертолеты смогут действовать как для задач обороны, так и во время отдельных кризисов. Суммы выделены, на это понадобится определенное время. Ремонтные работы должны пройти в специальных заводах. Это невозможно провести на месте, поэтому нужно их транспортировать. Затем они вернутся в Грузию с новым оснащением и 15-летним ресурсом", — заявил Леван Изория.

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