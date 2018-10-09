Глава Минобороны Грузии встретится с коллегами Франции и Германии

9 октября 2018 13:47 (UTC+04:00)

Министр обороны Грузии Леван Изория в ноябре текущего года встретится с министром обороны Франции Флоранс Парли и главой немецкого оборонного ведомства Урсулой фон дер Ляйен, передает во вторник Sputnik Грузия.

"В ноябре у меня есть возможность встретиться с министром обороны Франции в рамках двустороннего формата, а уже в конце ноября - с министром обороны Германии, что еще раз подчеркивает то, что наши отношения, как с главным стратегическим партнером (США), так и со странами-членами НАТО отличаются беспрецедентной динамикой", - сказал Изория журналистам.

Следует отметить, грузино-французские отношения в военной сфере стали интенсивными после того, как Тбилиси подписал два контракта с Парижем о покупке системы противовоздушной обороны летом 2015 года. Одно соглашение было подписано с французским производителем ракетных систем MBDA, а второе - с международной компанией Thales LAS SAS.

В декабре 2017 года Thales LAS SAS поставила Грузии радиолокационные станции и мобильные центры управления, а уже в октябре текущего года стало известно, что MBDA передал Грузии зенитно-ракетные системы ближнего действия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Индия продолжит закупать нефть у Ирана, несмотря на возможные санкции США
Другие страны 13:51
Американская ювелирная компания может наладить производство в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 12:39
Президент Узбекистана провёл встречу в Сенате Франции
Узбекистан 11:32
ЕС попытается убедить США не отключать Иран от SWIFT
Иран 11:10
Total E&P может провести геологоразведку на инвестблоках в Узбекистане
Энергетика 11:07
Премьер-министр Грузии встретился с послом ОАЭ
Грузия 11:04
Лента новостей
Новак сообщил, что газ по "Турецкому потоку" может пойти с 1 января 2020 года
Россия 14:16
Туркменистан обсудил с МВФ вопросы валютного регулирования
Энергетика 14:01
Беларусь планирует подписать на V Форуме регионов контракты на $100 млн
Беларусь 14:00
Завтра в Баку без осадков, до 21 градуса тепла
Общество 13:58
В Китае создали первую зону для блокчейн-исследований
Китай 13:55
Страховые компании Азербайджана могут провести IPO
Бизнес 13:54
Индия продолжит закупать нефть у Ирана, несмотря на возможные санкции США
Другие страны 13:51
В Баку проводятся встречи учителей средних школ с авторами учебников
Общество 13:41
Тюменская компания поставила шесть вагонов картофеля в Азербайджан
Бизнес 13:40