Глава Минобороны Грузии встретится с коллегами Франции и Германии

Министр обороны Грузии Леван Изория в ноябре текущего года встретится с министром обороны Франции Флоранс Парли и главой немецкого оборонного ведомства Урсулой фон дер Ляйен, передает во вторник Sputnik Грузия.

"В ноябре у меня есть возможность встретиться с министром обороны Франции в рамках двустороннего формата, а уже в конце ноября - с министром обороны Германии, что еще раз подчеркивает то, что наши отношения, как с главным стратегическим партнером (США), так и со странами-членами НАТО отличаются беспрецедентной динамикой", - сказал Изория журналистам.

Следует отметить, грузино-французские отношения в военной сфере стали интенсивными после того, как Тбилиси подписал два контракта с Парижем о покупке системы противовоздушной обороны летом 2015 года. Одно соглашение было подписано с французским производителем ракетных систем MBDA, а второе - с международной компанией Thales LAS SAS.

В декабре 2017 года Thales LAS SAS поставила Грузии радиолокационные станции и мобильные центры управления, а уже в октябре текущего года стало известно, что MBDA передал Грузии зенитно-ракетные системы ближнего действия.

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