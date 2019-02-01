В Грузии к 2020 году появится пять ветряных электростанций

1 февраля 2019 10:33 (UTC+04:00)

В 2020 году в Грузии начнут работать пять новых ветряных электростанций общей мощностью 270 мегаватт (МВт), заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Натия Турнава на международной конференции "Грузия и мир 2019", передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире. Активную работу в этом направлении Минэнерго Грузии ведет в последние годы. На сегодняшний день в Грузии одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт в Гори (Восточная Грузия).

"Мы провели исследования для изучения энергии ветра, согласно которым у электросистемы Грузии есть фиксируемые возможности для интегрирования энергии ветра, которые со временем растут", - сказала Турнава.

По ее словам, уже к концу 2020 года Грузия может получить от ветряных электростанций 332 МВт, к 2025 году - 665 МвТ, а к 2030 году более 1,3 тысячи МВт.

Обновляемые источники энергии были одной из тем, активно обсуждаемых премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В феврале в Грузию приедут представители компании ACCIONA – одного из лидеров менеджмента инфраструктурных проектов в сфере обновляемой энергии. Компания рассмотрит возможность участия в развитии ветряной и солнечной энергии страны.

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