В 2018 году объем иностранных инвестиций в Грузии сократился на 35%

Прямые иностранные инвестиции в Грузии в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, сократились на 35%. Об этом на брифинге заявил исполнительный директор Национальной службы статистики Грузии «Сакстат» Гогита Тодрадзе.передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

В 2018 году в страну поступили инвестиции в размере 1 миллиард 232 миллиона долларов. При этом в четвертом квартале года объем инвестиций составил только 197 миллионов долларов.

Среди причин снижения объема инвестиций Тодрадзе назвал завершение строительства магистрального газопровода, переход нескольких предприятий в собственность грузинских резидентов, а также сокращение обязательств перед прямым инвесторами-нерезидентами.

При этом, согласно статистике, больше всего инвестиций в Грузию в 2018 году поступило из Азербайджана и Великобритании.

При этом инвестиции из Азербайджана сократились почти вдвое, что связано с завершением проекта магистрального газопровода.

Согласно официальной статистике, объем инвестиций из Азербайджана в 2018 году составил 240 млн. долларов, из Великобритании — 203 млн. долларов, Нидерландов — 167,9 млн. долларов, США — 103 млн. долларов, Панамы — 74,7 млн. долл., Чехии — 65,4 млн. долл., Южной Кореи — 63,2 млн. долларов, России — 60,1 млн. долл., других стран — 181,5 млн. долларов.

Согласно данным министерства экономики, по инвестициям лидирует финансовый сектор (277,9 млн. долларов), на втором месте транспорт (209,9 млн. долларов), на третьем — энергетика (157,2 млн. долларов).

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