Сближение Грузии с НАТО будет еще больше ориентировано на результаты - Бахтадзе

В Грузию приезжает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и его визит является еще одним ярким выражением того, что отношения между Грузией и НАТО никогда не были на таком высоком уровне, — как передаёт Trend со ссылкой Грузия Online об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил во время «Facebook Live».

Как отметил глава правительства, поддержка грузинского общества в отношении внешнеполитических приоритетов правительства стала еще крепче и большая часть населения поддерживает вступление Грузии в Североатлантический альянс.

«Вместе с тем, для нас очень успешной была Мюнхенская конференция по безопасности, в том числе и с точки зрения отношений с НАТО, так как страны-наши друзья говорили о многих важных новых посланиях в связи с тем, что именно безопасность в Черноморском регионе будет приоритетной в течение следующих лет как для Евросоюза, так и НАТО. Это было послание, доставить которое мы пытались в течение очень долгого времени, что без безопасности Черного моря невозможно представить безопасность европейского общества и евроатлантического пространства. Исходя из этого, естественно, мы возлагаем очень большие надежды на 2019 год, наше сближение с НАТО будет еще больше ориентировано на результаты», — заявил Мамука Бахтадзе.

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