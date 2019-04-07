При взрыве в жилом доме в Тбилиси пострадали восемь человек (Обновлено)

Взрыв произошел в жилом доме на окраине Тбилиси, в результате пострадали восемь человек, заявил министр здравоохранения Давид Сергеенко, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в службе по управлению чрезвычайными ситуациями заявили РИА Новости, что взрыв в корпусе произошел в воскресенье днем, на месте находятся 10 спасательных бригад, жители корпуса эвакуированы.

"В результате взрыва восемь человек получили повреждения. К счастью, их состояние средней тяжести. Двум пациентам требуется особое внимание, у них отмечаются ожоги дыхательных путей", - заявил Сергеенко журналистам.

Жительница района Дигоми Лия Оркодашвили, где произошел взрыв, рассказала РИА Новости, что в результате инцидента выбиты стекла в соседних квартирах, разрушен фасад.

"Мы услышали до ужаса громкий звук взрыва, сразу же разрушились стены, среди пострадавших есть ребенок, и они госпитализированы. Квартира, где произошел взрыв, была пуста и закрыта, там никто не жил. Мы уверены, что причина - утечка газа", - заявила она.

14:27 (GMT+4) Три человека пострадали в результате взрыва в воскресенье в одной из квартир жилого дома, расположенного в Дигомском массиве Тбилиси. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

"В больницу доставлены семь человек. Среди пострадавших - один ребенок. Он находится в Детском госпитале имени М. Иашвили", - сказала глава пресс-службы Центра скорой медицинской помощи по Тбилиси Тамар Мчедлишвили. На месте работают 10 пожарно-спасательных бригад.

Взрывом разрушило стену квартиры. Местные жители утверждают, что они еще с утра ощущали запах газа и пытались вызвать на место сотрудников тбилисской газораспределительной компании "КазТрансГаз".

Уголовное дело возбуждено за нарушение правил безопасности на объектах электроэнергетики или теплоэнергетики, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее смерть или иные тяжкие последствия", что карается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

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