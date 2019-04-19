В Грузии назначили нового министра экономики и устойчивого развития

На пост министра экономики и устойчивого развития Грузии назначена Натия Турнава, занимавшая до этого должность заместителя главы ведомства, передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

Турнава на этом посту сменила Георгия Кобулия, приказ об отставке которого премьер-министр Мамука Бахтадзе подписал вечером в четверг.

С сентября 2018 года Турнава была заместителем Кобулия. До этого с 2013 по 2018 год она занимала пост исполнительного директора "Партнерского фонда Грузии", а с 2006 по 2013 год была членом директоров "Индустриальной группы Грузии" и гендиректором "Международной энергетической корпорации Грузии".

В 1998-2000 годах Турнава была депутатом Сакребуло Тбилиси, с 2000 по 2005 занимала пост заместителя министра экономики, а с мая по сентябрь 2005 была заместителем секретаря совета безопасности при президенте Грузии, с сентября 2005 по ноябрь 2006 опять заняла пост заместителя министра экономики.

По образованию Турнава экономист и магистр бизнес-администрирования.

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