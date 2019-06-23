МИД Грузии: Государство полностью обеспечивает защиту общественного порядка и безопасности в стране

23 июня 2019 21:32 (UTC+04:00)

Департамент прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии прокомментировал текущие акции протеста в Тбилиси, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По информации МИД Грузии, соответствующие государственные органы Грузии полностью обеспечивают общественный порядок и безопасность в стране на фоне протекающих в последние дни в Тбилиси акций протеста.

«Гостям столицы Грузии, иностранным журналистам и туристам, в том числе из РФ, никакая опасность не угрожала.

Начато расследование в связи с незначительным отдельным инцидентом с участием журналистов из Российской Федерации»- говорится в комментарии департамента прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии.

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