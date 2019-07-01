Перед зданием парламента Грузии продолжается голодовка

1 июля 2019 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Перед зданием парламента Грузии голодовку продолжают четыре участника акции протеста, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

Один из участников голодовки не принимает пищу уже восемь дней, трое присоединились позже. По словам участников, акция вновь возобновится первого июля в 19:00.

Сегодня - двенадцатый день акций протеста. В воскресенье перед парламентом собралось несколько сотен человек, в основном молодежь.

Митинги на проспекте Руставели проходят уже более десяти дней, собравшиеся требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария - его обвиняют в превышении силы полицией во время разгона акции в первый день протестов.

Протесты в Тбилиси начались как ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы, члена Компартии Сергея Гаврилова и его выступление в парламенте. В ночь на 21 июня акция переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. После этого в столице Грузии не стихают акции протеста.

(Автор Мамедова Тамилла. Редактор: Хазар Ахундов)

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