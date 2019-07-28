Число погибших при падении грузовика с обрыва в Грузии возросло до шести

Число людей, погибших в результате падения в субботу с обрыва грузовика в Грузии, возросло до шести. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На дороге Пшавели - Омало (высокогорная Тушетия) спасатели нашли тело еще одного гражданина. Поисково-спасательные работы возобновились с сегодняшнего утра. К работам подключена и тяжелая техника. Спасательные работы к этому времени вновь продолжаются", - сказано в сообщении.

Грузовик, перевозивший в субботу днем людей из села Земо Алвани в Омало, сорвался с 400-метровой высоты в пропасть. По данным грузинских СМИ, в машине находились 12 человек, пятеро из которых успели выпрыгнуть при падении. Ранее сообщалось о пяти погибших.

По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, среди погибших - один несовершеннолетний.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе уже выразили соболезнования родным и близким погибших.

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