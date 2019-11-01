Создан межведомственный совет Существенного пакета НАТО-Грузия

1 ноября 2019 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На основании распоряжения премьер-министра Георгия Гахария, создан межведомственный совет Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), сообщает Trend со ссылкой на сайт "Грузия онлайн".

Состав совета укомплектован заместителями министров ряда ведомств.

Согласно документу, Совет возглавит первый заместитель министра обороны, в состав совета входят заместители министра иностранных дел, министра внутренних дел и начальник пограничной полиции Грузии.

Согласно документу, полномочия Секретариата Совета осуществляет представитель Департамента координации и мониторинга Существенного пакета НАТО-Грузия, департамента международных отношений и евроатлантической интеграции министерства обороны Грузии.

В соответствии с постановлением главы правительства, Совет должен планировать мероприятия, которые будут осуществляться в рамках Существенного пакета НАТО-Грузия, координировать и контролировать их выполнение, а также осуществлять имплементацию обязательств в рамках Существенного пакета НАТО-Грузия.

Начало отношениям между НАТО и Грузией было положено в 1992 году, когда получившая самостоятельность Грузия вступила в Совет североатлантического сотрудничества (переименованный в 1997 году в Совет евроатлантического партнёрства). С присоединением Грузии к программе «Партнёрство ради мира» (1994 год), и к программе «Процесс планирования и анализа» (1999 год) это сотрудничество углубилось и расширилось.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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