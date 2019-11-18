Омбудсмaн Грузии назвала пикеты у парламента беззаконием по вине депутатов правящей партии

Пикетирование входов в парламент является незаконным, однако это беззаконие происходит по вине тех депутатов, которые не поддержали конституционную реформу, предполагающую проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Об этом в понедельник написала Народный защитник Грузии (омбудсмaн) Нино Ломджария на своей странице в Facebookб передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Начиная с утра звонят представители СМИ и интересуются моей позицией о том, насколько законным является пикетирование здания парламента. Конечно же, это незаконно. Все могут найти и прочитать закон, однако за это беззаконие отвечают те депутаты, которые не поддержали пропорциональную систему", - написала Ломджария.

Она также обвинила мажоритарных депутатов от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", не поддержавших законопроект, в создании политического кризиса. "Политический кризис создает мажоритарная система, и это подтверждает политическая история независимой Грузии. А если мажоритариев беспокоят проблемы самоуправления, они должны были проводить реформу децентрализации. Они находятся в парламенте для проведения политических реформ, а не затем, чтобы строить дороги, чинить трубы или ремонтировать школы", - добавила она.

Десятки оппозиционных политических партий в воскресенье приняли участие в многотысячном митинге в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента за внеочередные пропорциональные выборы. На митинге лидеры "Единого национального движения" и "Европейской Грузии - Движения за свободу" приняли решение пикетировать все входы в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Они повесили на калитки цепи с замками, разбили там же палатки и собираются ночевать. Оппозиция уверяет, что откроет двери после того, как депутаты соберутся в парламенте для назначения внеочередных выборов и внесения изменений в законодательство, которые обеспечат их проведение по пропорциональной системе.

Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в конституцию, что требует поддержки 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента. Очередные выборы в парламент должны состояться в октябре 2020 года.

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