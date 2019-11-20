Грузинская оппозиция - акции протеста будут продолжены

20 ноября 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Оппозиция в Грузии озвучила план действий на будущую неделю, сообщает Trend со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Один из организаторов акции - Шота Дигмелашвили, отметил, что пропорциональные выборы являются неизбежной необходимостью.

По его словам, 25 ноября в Тбилиси планируется акция протеста, а 26 ноября — пикетирование парламента.

По словам остальных представителей оппозиции, в понедельник, в семь часов, они соберутся на площади Республики, где состоится масштабное шествие - марш к проспекту Руставели, где у парламента вновь будет проведен пикет. В то же время, до понедельника будут проходить другие акции протеста, пикетирование административных зданий.

Акция протеста не прекращаются в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную систему парламентских выборов уже с 2020 года.

С 17 ноября у всех входов в парламент были разбиты палатки, депутатов от правящей партии не впускали в здание. 18 ноября полиция разогнала пикетчиков, мотивируя это тем, что они мешают работе законодательного органа. После этого заседание бюро парламента прошло под усиленной охраной полиции, а оппозиция заявила, что намерена продолжать протест.

Демонстранты требуют - провести досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе, отставку действующего правительства и его замена временным правительством и укомплектование Центральной избирательной комиссии новым составом.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Премьер министр Грузии: Огонь и баррикады на улицах Тбилиси абсолютно неприемлемы
Грузия 10:50
Грузинские НПО призвали власти начать диалог с оппозицией
Грузия 10:24
Трое из пяти пострадавших в результате разгона акции в Грузии уже выписаны из клиники
Грузия 10:07
Грузия увеличила импорт нефти и нефтепродуктов из России
Энергетика 19 ноября 18:49
Вырос оборот транспортного сектора в Грузии
Бизнес 19 ноября 18:06
Увеличился экспорт Грузии в Россию
Финансы 19 ноября 17:50
Лента новостей
Азербайджан снизил прокачку нефти по БТД по сравнению с прошлым годом
Энергетика 11:26
Азербайджанский певец удостоен в Турции престижной награды (ФОТО)
Культура 11:26
Нефть торгуется разнонаправленно после падения днем ранее
Энергетика 11:22
Туркменистан планирует активнее привлекать иностранных инвесторов к работе в своем секторе Каспия
Бизнес 11:11
В Ашхабаде обсудили вопросы по упрощению торговых процедур в Центральной Азии
Туркменистан 11:09
Тейлор Свифт станет первым лауреатом премии Billboard в номинации "Женщина десятилетия"
Звёздный мир 11:02
ВВС Турции уничтожили 10 террористов на севере Ирака – минобороны
Турция 10:51
Премьер министр Грузии: Огонь и баррикады на улицах Тбилиси абсолютно неприемлемы
Грузия 10:50
Международный нефтяной консорциум в Туркменистане закупит оборудование
Тендеры 10:49