МИД Грузии о возможном визите министра иностранных дел РФ

БАКУ/Trend/ - В министерстве иностранных дел Грузии пока не могут сказать наверняка, планируется ли приезд министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грузию на министериал глав внешнеполитических ведомств стран Совета Европы, сообщает Trend со ссылкой на Первый Канал Грузии.

Министериал запланирован в Тбилиси весной нынешнего года. Место проведения встречи выбрано в связи с тем, что с 27 ноября 2019 года Грузия официально стала страной-председателем Совета Европы. Россия является членом этой организации.

"Грузия, как председатель Совета Европы проведет встречу комитета министров в мае. В связи с организационными вопросами мы работаем в координации с Секретариатом генерального секретаря Совета Европы, и все детали министериала будут определены согласно уставу и процедурам", - заявили в пресс-службе МИД.

Совет Европы – международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.

Среди приоритетов Грузии как председателя: защита прав человека и окружающей среды; включение граждан в процесс принятия решений; правосудие, ориентированное на права детей, европейский опыт восстановительного правосудия, укрепление демократии, образования, культуры с вовлечением молодежи.

Грузия впервые будет возглавлять Комитет министров СЕ. Это продлится полгода, до мая 2020 года.

Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года. Сегодня в состав организации, основанной в 1949 году, входят 47 государств.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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