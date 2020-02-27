Премьер Грузии призвал население не поддаваться панике из-за коронавируса

БАКУ/Trend/ - Минздрав Грузии и другие государственные ведомства полностью контролируют ситуацию с коронавирусом и оснований для паники нет, заявил премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

26 февраля в Грузии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Пациент – 50-летний гражданин Грузии, который приехал из Ирана через Азербайджан. На ТПП "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница) у мужчины зафиксировали высокую температуру, после чего он был доставлен в Центральную инфекционную больницу Тбилиси. Позже тест на новый коронавирус, сделанный в Исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара, показал положительный результат.

Премьер Грузии подчеркнул, что "зафиксировать первый случай именно на границе" удалось благодаря активной работе координационного совета, созданного по его поручению 28 января.

"У него фактически не было контакта ни с одним нашим гражданином. Это был первый случай, который был зафиксирован именно на границе", - заявил Гахария.

Таможенники, контактировавшие с инфицированным гражданином, помещены на карантин в медучреждениях Грузии.

На заседании правительства Гахария заявил, что координационный совет продолжает работать в активном режиме. Одновременно он призвал население Грузии соблюдать все рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Из-за выявления в стране первого случая заражения новым коронавирусом, 26 февраля правительство Грузии приняло решение на две недели ввести ограничения для воздушного и сухопутного сообщения с Ираном.

Кроме того, ранее из-за вспышки пневмонии нового типа Грузия временно приостановила авиасообщение с Китаем. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Активную просветительскую кампанию среди населения проводит минздрав.

Вспышка вызванного новым коронавирусом (COVID-19) заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения выявлены уже в более чем 40 странах мира.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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