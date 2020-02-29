В больнице Грузии находятся 39 пациентов с подозрением на коронавирус

БАКУ/Trend/ - В Тбилисской инфекционной больнице на данном этапе находятся 39 пациентов, из которых у двух подтвердился коронавирус, а у 21 - нет, заявила медицинский директор больницы Марина Эзугбая, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Отметим, что в Грузии зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Один был выявлен у 50-летнего мужчины, побывавшего в Иране, второй - у 31-летней женщины, прибывшей из Италии. В обоих случаях состояние заболевших удовлетворительное.

"Сейчас у нас лежат 39 пациентов, у 21 из них не подтвердилось заражение коронавирусом, и их переведут на карантин. У нас останется 18 пациентов. У восьми из них уже взяли анализы, результаты которых станут известны до конца дня", - сказала Эзугбая.

При этом она отметила, что в клинике продолжают получать лечение два пациента с коронавирусом.

"Вероятность заражения повышается при тесном контакте на протяжении более 15 минут", - сказала она.

МИД Грузии ранее призвал граждан Грузии воздержаться от посещения Китая, Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии. Ранее из-за вспышки пневмонии нового типа Грузия временно приостановила полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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