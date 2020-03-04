Из-за коронавируса в морских портах Грузии были введены новые правила

БАКУ/Trend/ - В Агентстве морского транспорта Грузии заявили, что все корабли, заходящие в порты, обязаны соблюдать международные медико-санитарные правила, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, корабли должны будут представить морскую медико-санитарную декларацию минимум за 24 часа. При этом, если в течение последних трех недель корабль и его пассажиры находились в странах группы риска, они должны будут пройти термосканирование.

Напомним, что первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зарегистрирован 26 февраля 2020 года. На данный момент в стране подтверждены три случая коронавирусной инфекции. Состояние всех трех инфицированных оценивается как удовлетворительное.

МИД Грузии уже призвал граждан Грузии воздержаться от посещения Китая, Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии. Ранее из-за вспышки пневмонии нового типа Грузия временно приостановила полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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