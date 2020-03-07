Грузия оплатит расходы по возвращению своих граждан из Италии после приостановки прямого авиасообщения

БАКУ/Trend/ - Министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила, что после приостановки прямых рейсов с Италией транспортные расходы грузинских граждан, которые в настоящее время находятся в Италии, будут покрыты государством.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Министр заявляет, что прекращение полетов в Италию является трудным решением с экономической точки зрения, но приоритет отдается здоровью и безопасности граждан.

«Я хочу успокоить наших граждан, которые собирались покинуть Италию прямыми авиарейсами в Грузию. Мы уже работаем над тем, чтобы привезти их организовано. Государство позаботится об этом, и будет нести связанные с этим расходы», — сказала Натия Турнава.

По решению правительства Грузии на границах введены ограничения для граждан Грузии и иностранных граждан, а прямые рейсы в Италию были временно приостановлены.

В Грузии на сегодняшний день зафиксировано 9 случаев заражения коронавируса.

Семь инфицированных - граждане Грузии, которые в последнее время находились в Италии.

Ранее власти Грузии запретили сухопутное передвижение между Грузией и Ираном на две недели. Кроме того, временно приостановлены полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор:)

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