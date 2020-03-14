Первый инфицированный коронавирусом в Грузии пошел на поправку

Анализы первого пациента, заболевшего коронавирусом в Грузии, не выявили наличия инфекции, теперь врачи ждут результатов повторного теста. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом заявила глава Инфекционной больницы по лечебной части Марина Эзугбая.

"На 14-й день ему провели тест, но тогда мы получили ответ о низкой концентрации вируса. Вчера мы повторили тест и ответ был отрицательный. Это хороший факт, но по правилам и протоколу необходимо повторить тест в течение 24 часов и если он будет отрицательным, мы сможем сказать, что пациент выздоровел", - сказала Эзугбая журналистам.