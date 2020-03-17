Грузия объявила о закрытии горнолыжных курортов из-за коронавируса

БАКУ/Trend/ - Правительство Грузии объявило о досрочном завершении сезона на горнолыжных курортах Грузии в связи с угрозой коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"В Грузии досрочно закрываются горные курорты. Кафе, барам и ресторанам по всей стране рекомендовано ограничить деятельность и оставить только возможность обслуживания на вынос", - заявил пресс-спикер правительства Ираклий Чиковани.

На сегодняшний день в Грузии зафиксированы 34 случая заболевания коронавирусом, при этом один человек уже вылечился.

Тем временем сотрудники одного из популярных баров курорта Гудаури заявили, что возможно невольно стали очагом коронавируса - у них останавливались туристы из Чехии.

Вернувшись на родину, все они заболели и сразу же предупредили об обнаруженном коронавирусе своих знакомых в Грузии. Теперь в администрации ресторана заявляют, что у двух сотрудников зафиксирована высокая температура. Они призывают всех лиц, побывавших в заведении, обратиться к врачам.

С 18 марта вводится запрет на въезд в Грузию для иностранных граждан.

В самой стране закрыты все образовательные учреждения. На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и ряд частных организаций. В церквях проводится дезинфекция, а ряд служб в храмах различных конфессий отменены.

Также в стране отменили все спортивные и развлекательные мероприятия.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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