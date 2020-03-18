Школам Грузии предлагают более 15 программ Microsoft для дистанционного обучения

Министерство образования Грузии предлагает государственным школам страны более 15 программ Microsoft для дистанционного обучения, сообщили корреспонденту «Новости-Грузия» в ведомстве, сообщает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.



Межведомственный координационный совет правительства Грузии 11 марта принял решение о продлении школьных каникул до 1 апреля из-за вспышки коронавируса. С начала марта закрыты все учебные заведения страны, страна постепенно переходит на дистанционное обучение.



Программы Microsoft помогут школам вести дистанционное обучение. Среди них и программа Teams, которая дает возможность вести видео-уроки, делать уроки, рассматривать разные темы в группе, делиться рабочими файлами и так далее.



Программа также предусматривает обустройство виртуальных классных комнат и цифровых досок, где несколько человек могут вместе собирать картины и чертежи, делиться мнениями и работать над заданиями.



В Teams интегрирован OneNote Class Notebooks, в котором создано личное рабочее пространство для того, чтобы ученики и учителя смогли загрузить задания и учебные ресурсы.



Данные интернет-продукты доступны для всех. Для учеников создана электронная почта. С примерами использования путеводителей и программ можно ознакомиться на сайте: email.mes.gov.ge



Для того, чтобы использовать этот интернет-продукт, ученики и учителя должны активизировать профиль потребителя Office 365.



Минобразования Грузии уже 11 лет сотрудничает с компанией Microsoft. С помощью компании осуществлены уже несколько проектов и внедрены современные технологии в учебном процессе.