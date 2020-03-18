В Грузии выросло число больных коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии число больных коронавирусом выросло за последние часы с 34 до 38, сообщает официальный сайт, созданный правительством Грузии - stopcov.ge, передает в среду Trend.

На карантине на данный момент находятся 1 130, а в стационаре под наблюдением врачей - 81 человек.

Один из больных коронавирусом выздоровел и был 17 марта выписан из инфекционной больницы Тбилиси. Он в течение двух недель обязан будет соблюдать режим самоизоляции.

Как отмечается, в связи с угрозой коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрывает границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

Кроме того, в Грузии ввели обязательный карантин для побывавших в Китае, Иране, Южной Корее, Италии, Германии, Франции, Испании, Австрии, Швейцарии, Норвегии и Дании.

В Грузии закрыты все образовательные учреждения. На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и часть частных организаций. В церквях проводится дезинфекция, а ряд служб в храмах различных конфессий отменен.

Также в стране отменили все спортивные и развлекательные мероприятия. Правительство Грузии рекомендовало закрыть салоны красоты, кафе, бары, развлекательные центры и др. В стране перестали функционировать маршрутные такси.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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