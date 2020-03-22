Минсельхоз: Цены на хлеб в Грузии не повысятся
БАКУ/Trend/ - Цены на хлеб в Грузии не повысятся, и задержек с поставками пшеницы и муки не будет.
Как сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.
Премьер-министр Георгий Гахария поручил Давиташвили следить за поставками продовольствия, логистикой и транспортом в период ужесточения мер по борьбе с коронавирусом.
Глава Минсельхоза провел встречу с импортерами муки, производителями хлебобулочных изделий и представителями отраслевых ассоциаций.
«Запасы пшеницы находятся под постоянным контролем. В чрезвычайных ситуациях особое внимание уделяется этому направлению. Подчеркиваю, что цены на хлеб не вырастут, не будет перебоев с поставками», — сказал Давиташвили.
Министр представил участникам встречи проект, разработанный правительством для регулирования цен на девять наименований продуктов. Это рис, макароны, подсолнечное масло, мука, сахар, пшеница, сухое молоко, гречка и бобовые.
Давиташвили напомнил, что Минсельхоз разработал «Государственную программу по сохранению цен на продукты питания», которая будет реализована Агентством по развитию села и сельского хозяйства совместно со Службой доходов. Согласно проекту, для компаний-импортеров, которые закупают девять основных продуктов питания, с 15 марта по 15 мая государство будет субсидировать разницу курса.
Отметим, что на сегодня в Грузии зафиксировано 54 случаев заражения коронавирусом.
(Автор: Тамилла Мамедова)