Минсельхоз: Цены на хлеб в Грузии не повысятся

БАКУ/Trend/ - Цены на хлеб в Грузии не повысятся, и задержек с поставками пшеницы и муки не будет.

Как сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

Премьер-министр Георгий Гахария поручил Давиташвили следить за поставками продовольствия, логистикой и транспортом в период ужесточения мер по борьбе с коронавирусом.

Глава Минсельхоза провел встречу с импортерами муки, производителями хлебобулочных изделий и представителями отраслевых ассоциаций.

«Запасы пшеницы находятся под постоянным контролем. В чрезвычайных ситуациях особое внимание уделяется этому направлению. Подчеркиваю, что цены на хлеб не вырастут, не будет перебоев с поставками», — сказал Давиташвили.

Министр представил участникам встречи проект, разработанный правительством для регулирования цен на девять наименований продуктов. Это рис, макароны, подсолнечное масло, мука, сахар, пшеница, сухое молоко, гречка и бобовые.

Давиташвили напомнил, что Минсельхоз разработал «Государственную программу по сохранению цен на продукты питания», которая будет реализована Агентством по развитию села и сельского хозяйства совместно со Службой доходов. Согласно проекту, для компаний-импортеров, которые закупают девять основных продуктов питания, с 15 марта по 15 мая государство будет субсидировать разницу курса.

Отметим, что на сегодня в Грузии зафиксировано 54 случаев заражения коронавирусом.

(Автор: Тамилла Мамедова)