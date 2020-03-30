В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом выросло до 91
В Грузии число случаев заражения коронавирусом выросло до 91. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте: stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.
В режиме карантина находится 4 717 человек, а в стационаре под наблюдением – 268 лица.
Отметим, что 18 из 91-ого инфицированного уже выздоровели.
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