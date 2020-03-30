В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом выросло до 91

В Грузии число случаев заражения коронавирусом выросло до 91. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте: stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

В режиме карантина находится 4 717 человек, а в стационаре под наблюдением – 268 лица.

Отметим, что 18 из 91-ого инфицированного уже выздоровели.