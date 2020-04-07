Число вылечившихся от коронавируса в Грузии достигло 39

Общее число пациентов, вылечившихся в Грузии от коронавирусной инфекции, достигло 39, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

6 апреля стало известно о трех новых случаях выздоровления от COVID-19. В настоящее время на карантине находятся 5056 граждан, в стационаре под наблюдением врачей – 386.

По данным специального правительственного сайта stopcov.ge, всего были инфицированы 188 человек. Два пациента скончались. Умерли женщины 81 и 79 лет. Кроме того, в результате болезни умерли пять граждан Грузии, находившихся за границей.