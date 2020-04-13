Число больных коронавирусом в Грузии увеличилось

БАКУ /Trend/ - В Грузии зафиксированы 9 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на грузинские СМИ.

Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.

По информации сайта, к этому времени в стране подтверждены 266 случаев инфицирования коронавирусом. 67 человек выздоровели. Жертвами COVID-19 стали три пациента.

Как отмечается, 4 872 человека находятся в режиме карантина, 453 — в стационарах под наблюдением врачей.

В связи с пандемией коронавируса Грузия объявила о введении карантинного режима по всей территории страны с 8 утра 31 марта. Введен также комендантский час с 21:00 до 06:00.

Полностью приостановлена работа общественного транспорта, введен жесткий регламент работы такси - не больше двух пассажиров на заднем сиденье.

Все граждане, выходя на улицу, должны иметь при себе удостоверение личности. Всем, особенно пожилым, разрешено выходить из дома только в случае крайней необходимости.