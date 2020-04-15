Министр экономики Грузии выразила признательность Азербайджану за доставку сырья для производства медицинских масок

БАКУ/Trend/ - Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава выразила признательность Азербайджану за доставку сырья для производства медицинских масок в Грузии для борьбы с коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Я благодарю правительство Азербайджана за поддержку в доставке сырья для производства медицинских масок в Грузии," - отметила Турнава.

Министр подчеркнула, что Азербайджан является стратегическим партнером Грузии.

По словам Турнавы, одно предприятие в Азербайджане производит сырьевые материалы специально для Грузии.

«Используя сырье из Азербайджана мы произвели первую партию медицинских масок в Грузии», - отметила она.

Турнава подчеркнула, что посольство Грузии в Азербайджане приложило большие усилия, чтобы доставить в Грузию данное сырье. По словам министерства экономики и устойчивого развития Грузии, медицинские маски в настоящее время производятся на восьми предприятиях в Грузии.

Отметим, что по распоряжению Межведомственного координационного совета, при участии министерства иностранных дел и посольства Грузии в Азербайджане, в Грузию было доставлено 500 000 погонных метров марлевой ткани для использования в медицинских целях. В общей сложности из Азербайджана в Грузию экспортировано 1,65 миллиона погонных метров марли.

Кроме того, при содействии правительства Азербайджана и участии авиакомпании AZAL, в Грузию из Китая было доставлено специальное медицинское оборудование.

(Автор: Тамилла Мамедова.)