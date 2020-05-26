EU4Energy: Грузия приняла два ключевых закона об энергоэффективности

21 мая Парламент Грузии принял ключевые правовые акты в области энергоэффективности: Закон об энергоэффективности и Закон об энергоэффективности зданий, которые транспонируют директивы ЕС в этой области. Грузия продолжала применять подзаконные акты об электроэнергии в соответствии с графиком даже во время пандемии COVID-19, передает Trend reports with reference to Reuters.



Приняв два закона, правительству Грузии предоставляется возможность получить значительные инвестиции в программы реконструкции общественных зданий на сумму 80 млн. евро от Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и немецкого банка KfW, грантовые инвестиции в размере 26 млн. евро и 8,5 млн. евро в виде технической помощи от ЕС. Грузия получит дополнительно 150 млн. евро в виде кредитного транша на основе политики от KfW и Французского агентства по развитию (AFD) для осуществления реформ.



"Новое законодательство не только сделает строительную отрасль Грузии более конкурентоспособной, но и обеспечит более эффективное снабжение ее домохозяйств энергетическими услугами, а также обеспечит лучшую теплоизоляцию строительного фонда. Оно будет стимулировать использование более экологически чистых источников энергии для отопления, охлаждения и освещения", - сказала Виолета Когэлничану, начальник отдела энергоэффективности в Секретариате.



Законы были разработаны при координации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии в тесном сотрудничестве с Секретариатом, а также при технической помощи, оказанной поддерживаемым ЕС проектом EU4Energy для Закона о зданиях и ЕБРР для Закона об энергоэффективности.