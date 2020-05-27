В села Грузии начнут проводить высокоскоростной интернет

В ближайшем будущем начнется пилотная часть проекта всеобщей интернетизации OpenNet. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава журналистам.

Основной задачей данного проекта является обеспечение интернетом деревень и сел, так как большие города в большей или меньшей степени, но имеют доступ к высокоскоростному интернету. Речь идет о 800 населенных пунктах.

По словам министра, Всемирный Банк вновь подтвердил свою готовность профинансировать данный проест совместно с правительством страны.

По словам Турнава, еще до начала пандемии коронавируса был подготовлен план ускорения осуществления данного проекта совместно с Всемирным банком.

"Проект поделен на два этапа. Первый, пилотный этап начнется в ближайшие дни, а остальные этапы, уже на основании договоренности со Всемирным банком, предположительно, начнутся в ближайшие месяцы", - заявила Турнава.

По словам Турнава, в эпоху пандемии коронавируса, онлайн-общение, будь то личное или связанное с работой или образованием, приобрело новую степень актуальности. Именно поэтому было принято решение ускорить процесс осуществления проекта.

"Уже завершен тендер, у нас имеется компания-победитель, начнется строительство, и после, последующие проекты так же быстро завершатся", - подчеркнула министр.

По словам министра, важно, чтобы была установлена система оптико-волоконных кабелей для осуществления интенетизации тех сел и деревень, которые на данный момент не могут пользоваться интернетом высокого качества или не имеют доступа к всемирной сети вовсе.

Согласно данным Национальной комиссии по коммуникациям, всего в Грузии зарегистрировано 901,8 тысячи абонентов сети интернет, среди них как физические, так и юридические лица. Наибольшее количество абонентов зафиксировано в Тбилиси, Батуми и Рустави, тогда как в горных регионах есть села, в которых до сих пор нет интернета. Наиболее тяжелая ситуация в горной Аджарии в районах Шуахеви, Кеда и Хуло, а также в районах Тианети и Сванети.