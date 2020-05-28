Чартерные рейсы свяжут Тбилиси с Амстердамом и Тель-Авивом

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выполнит чартерные рейсы в направлении Амстердама и Тель-Авива в июне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, говорится в сообщении на сайте Агентства гражданской авиации в соцсети Facebook.

Полеты будут осуществляться самолетами типа Boeing B737 и Embraer ERJ190 с полным соблюдением протокола, согласованного с Минздравом Грузии.

Соответствующее разрешение авиаперевозчику выдало Агентство гражданской авиации 25 мая.

Чартерные рейсы Тбилиси-Амстердам будут выполнены 8, 15 и 27 июня. Время вылета 10:00, а прилет – 20:30 по тбилисскому времени.

Что касается рейсов Тбилиси-Тель-Авив-Тбилиси, они назначены на 4, 11, 21, и 25 июня. В эти дни, кроме 25 июня, самолет вылетит из Тбилиси в 09:25, а прилетит в 16:10 по тбилисскому времени.

25 июня время вылета – 09:10 часов, а прилета 15:15.

В период пандемии коронавируса, когда Грузия прекратила авиасообщение по всем направлениям, Georgian Airways была единственной авиакомпанией, которая по заданию правительства осуществляла спецрейсы в столицы Европы для доставки граждан Грузии на родину.

Грузия с 21 марта полностью прекратила воздушное сообщение по всем направлениям. Благодаря успешной борьбе правительства с пандемией коронавируса, власти приняли решение уже 1 июля открыть свои границы для иностранных туристов.

Как заявили в Georgian Airways, компания возобновит большинство регулярных рейсов из 16 традиционных направлений.