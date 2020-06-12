Парламент Грузии утвердил поправки о штрафах за отсутствие защитной маски

Грузия 12 июня 2020 16:10 (UTC+04:00)
Парламент Грузии утвердил поправки о штрафах за отсутствие защитной маски

С сегодняшнего дня в Грузии будут штрафовать за нарушение требования об использовании защитных масок в закрытых помещениях общественного пользования и в общественном транспорте. Парламент Грузии 76 голосами в третьем, окончательном чтении утвердил соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Согласно законопроекту, нарушение требования в период пандемии или эпидемии повлечет за собой штраф в размере 20 лари (около 6 долларов). Владелец помещения будет оштрафован на 500 лари (около 166 долларов). Штраф в размере 20 лари также грозит людям, которые появятся без маски в автобусе, микроавтобусе или метро. Аналогичные санкции предусмотрены для пассажиров такси.

При этом Минздрав и правительство Грузии определят, какой тип защитных масок должны использовать граждане.

Если человек не может носить маску по состоянию здоровья, он должен получить специальную справку, которую будет предъявлять сотрудникам полиции. Справки будут выдавать медицинские учреждения.

Что касается той категории граждан, которые из-за финансового положения не смогут покупать маски, то им окажет помощь государство.

В Кодексе административных правонарушений также теперь предусмотрены санкции за нарушение правил самоизоляции и карантина. Физических лиц, которые будут нарушать предписанный эпидемиологами режим, оштрафуют на 2 тысяч лари (около 670 долларов), а юридических лиц — на 10 тысяч лари (около 3,3 тысячи долларов).

Повторное нарушение любого ограничения, не касающегося ношения масок, приведет к уголовной ответственности и наказанию в виде домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет или лишению свободы на срок до трех лет.

Штрафные санкции будут применяться до 15 июля – пока действует постановление правительства «Об изоляции и карантине».

На территории Грузии на сегодняшний день действуют следующие ограничения:

режим строгого карантина действует в двух селах Болнисского района – Мушевани и Гета;

в закрытых помещениях, в публичных учреждениях, офисах и магазинах обязательны маски и социальная дистанция;

в общественном транспорте нельзя передвигаться без защитных масок и включать кондиционеры,

запрещено проведение культурных и спортивных мероприятий;

запрещены собрания более 10 человек на традиционных социальных мероприятиях (свадьбах, поминках, юбилеях и так далее);

тренинги, конференции и семинары должны проводиться дистанционно;

образовательный процесс в школах и вузах осуществляется дистанционно;

работа казино и тотализаторов возможна только в онлайн-режиме;

водители такси обязательно должны носить маски, в такси не может быть более двух пассажиров, они должны сидеть на заднем сиденье;

в местах скопления людей нельзя использовать кондиционеры сплит-систем, которые забирают воздух из помещения, охлаждают и возвращают его назад. Разрешено использовать промышленные кондиционеры, которые сочетают в себе системы кондиционирования и вентиляции.

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