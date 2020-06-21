Грузия станет страной в фокусе на горном кинофестивале Trento в Италии

Грузия 21 июня 2020 06:25 (UTC+04:00)
Грузия станет страной в фокусе на горном кинофестивале Trento в Италии

Грузия станет страной в фокусе на итальянском Международном кинофестивале Trento, который посвящен горной и приключенческой тематике, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии, передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

Ежегодно на Trento Filmfestival представляют киноработы, отражающие взгляд и отношение людей к горам и приключениям. Все представленные истории затрагивают жизни многих поколений.

Как отмечают в грузинском киноцентре, в конкурсную секцию смотра попал фильм Вано Арсенишвили и Нино Орджоникидзе "Тоннель". Мировая премьера картины состоялась в 2019 году в Амстердаме в рамках Международного фестиваля документальных фильмов (IDFA). Это копродукция Грузии и Германии.

Наряду с фильмом "Тоннель" зрителям фестиваля будет предложена ретроспектива грузинского кино под названием "DESTINATION… GEORGIA". Публика увидит в этой программе 13 кинолент грузинских режиссеров и не только.

Среди них - "Когда вернется отец" Мариам Гулбани, "Город солнца" Рати Онели, "Деде" Мариам Хачвани, "Я не пересек границу, границу пересекла меня" Томы Чагелишвили, "В стране волков" Грейса Маккензи, "Лета" Дэи Кулумбегашвили, "Потерянная деревня" Георгия Тодрия, "Меквле" Годердзи Чохели, "Огасавара" Тато Котетишвили, "Наша кровь - это вино" Эмили Рейлсбэк, "Урожай" Мишо Антадзе, "Башня" Саломе Джаши и "Белый караван" Эльдара Шенгелая и Тамаза Мелиава.

Из-за пандемии коронавируса 68-й по счету кинофестиваль Trento пройдет вместо апреля с 27 августа по 2 сентября 2020 года.

Читать далее: https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20200620/248778273/Gruziya-stanet-stranoy-v-fokuse-na-gornom-kinofestivale-Trento-v-Italii-.html

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