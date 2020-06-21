Парламент Грузии принял в первом чтении пакет конституционных изменений по избирательной системе. Проголосовали за — 136 депутатов, против — 5, передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.

В голосовании приняли участие независимые депутаты и оппозиционные фракции, кроме «Национального движения».

Согласно документу, парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной системе: 120 членов парламента будут избраны по пропорциональным спискам, а 30 — по мажоритарной системе. Выборы в пропорциональной части пройдут при однопроцентном избирательном пороге, а порог для избирательных блоков рассчитывается путем умножения числа входящих в блок партий на один процент.

В то же время, согласно представленному проекту конституционных изменений, партия или избирательный блок, получившие менее 40 процентов голосов, не могут единолично сформировать парламентское большинство и правительство.

В законопроекте определены границы 30 одномандатных мажоритарных округов с учетом нынешних административных границ. В дополнение к вышесказанному, проектом допускаются к участию в выборах 2020 года партии, которые могут представить подписи сторонников в количестве не менее 5000 избирателей.

Законопроект также предусматривает, что в случае проведения досрочных выборов в период до 2024 года, в стране будет действовать временная избирательная система, установленная данным законопроектом.