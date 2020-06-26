Сразу семь чартерных рейсов назначены по маршруту Тбилиси-Амстердам-Тбилиси в июле

Очередные чартерные рейсы из Тбилиси назначены в июле в направлении Амстердама, Вены и Тель-Авива. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Рейсы будут осуществляться авиакомпанией Georgian Airways. Рейсы Тбилиси-Амстердам-Тбилиси назначены на 4, 6, 11, 18, 20, 25 и 27 июля.

Рейсы по маршруту Тбилиси-Вена-Тбилиси состоятся 5 и 12 июля.

Что касается чартера Тбилиси-Тель-Авив-Тбилиси, то он назначен на 2 июля.

Рейсы будут выполняться самолетами Boeing B737 и Embraer ERJ190 в соответствии с протоколом безопасности, разработанным Министерством здравоохранения Грузии.

С начала пандемии коронавируса МИД Грузии в сотрудничестве с дипломатическими представительствами страны за рубежом помог вернуться на родину более 12 тысячам соотечественников именно чартерными рейсами Georgian Airways.