В Грузии выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом
В Грузии выявлено 2 новых случая коронавируса, 6 пациентов выздоровели. Информация об этом была недавно обновлена на специальном веб-сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
По данным сайта, к этому времени в Грузии подтверждено 926 случаев нового коронавируса. Выздоровели еще 6 пациента, количество излечившихся составляет 791.
Вместе с тем, трое граждан Грузии доставлены на лечение из-за границы.
От нового коронавируса в стране умерли 15 пациентов.
В режиме карантина находятся 2819 гражданина, а в стационаре под наблюдением — 230.
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