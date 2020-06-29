В Грузии выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом

Грузия 29 июня 2020 11:53 (UTC+04:00)
В Грузии выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом

В Грузии выявлено 2 новых случая коронавируса, 6 пациентов выздоровели. Информация об этом была недавно обновлена на специальном веб-сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По данным сайта, к этому времени в Грузии подтверждено 926 случаев нового коронавируса. Выздоровели еще 6 пациента, количество излечившихся составляет 791.

Вместе с тем, трое граждан Грузии доставлены на лечение из-за границы.

От нового коронавируса в стране умерли 15 пациентов.

В режиме карантина находятся 2819 гражданина, а в стационаре под наблюдением — 230.

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