USAID начинает в Грузии образовательную программу стоимостью $7 млн

Агентство международного развития США (USAID) начинает в Грузии масштабную программу по базовому образованию, на реализацию которой американская сторона выделила 7 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Новая программа называет своим приоритетом интерактивное обучение. Ее цель – развитие грамотности, а также навыков критического и математического мышления, чтобы помочь школьникам успешно решать вызовы и проблемы, с которыми они столкнутся на протяжении жизни.

При этом программа ориентирована абсолютно на все общеобразовательные учреждения Грузии, в том числе и начальной ступени. Важно и то, что проект USAID будет содействовать продолжающейся реформе образования и внедрению модели новой школы.

В среду инициативу обсудили посол США в Грузии Келли Дегнан, директор миссии USAID в Грузии Питер Виблер, а также глава Минобразования Грузии Михаил Чхенкели.

В Грузии проходит масштабная и комплексная реформа образования. Эксперты подготовили десять пакетов реформы, которые охватывают все направления. Запланировано развитие инфраструктуры, внедрение инноваций и технологий, внедрение новой модели финансирования университетов.

Реформы продлятся четыре года и будут нацелены на то, чтобы превратить Грузию в образовательный центр и сделать ее лидером в регионе. Как отмечают в грузинском офисе USAID, правительство США поддерживает реформу, которая дает грузинской молодежи инструменты для содействия демократическому, социальному и экономическому развитию.