В Грузии выздоровело подавляющее большинство инфицированных COVID-19

Грузинские медики за сутки вылечили четырех пациентов, инфицированных новым типом коронавируса COVID-2019. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на правительственном сайте stopcov.ge.

К этому времени коронавирусную инфекцию диагностировали у 943 человек, из них 821 (87%) выздоровели. С начала эпидемии в Грузии жертвами COVID-19 стали 15 человек.

К этому времени от COVID-19 в Грузии лечатся 107 пациентов. Таким образом, число выздоровевших пациентов в стране почти в восемь раз больше нынешних инфицированных.

В карантине находятся 3 080 человек, а в стационарах - 242. Трое граждан Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.