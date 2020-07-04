Цены в Грузии снизились: в июне была зафиксирована дефляция

В июне, по сравнению с маем, уровень инфляции оказался отрицательным - дефляция составила 1,4%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в пресс-релизе Национальной службы статистики "Сакстат" (Грузстат).

По данным ведомства, больше всего подешевели продукты питания - на 4,8%, в том числе овощи, фрукты, молочные продукты и рыба.

Однако годовая инфляция (июнь 2020 года к июню 2019 года) по прежнему остается на высоком уровне - 6,1% при целевом показателе 3%.

Годовая инфляция в 2019 году составила 7%. Для сдерживания ее уровня Нацбанк с сентября 2019 года начал ужесточать монетарную политику. Ставка рефинансирования за этот период выросла с 6,5% до 9%, последний раз она повышалась в декабре 2019 года.

С начала года годовой уровень инфляции стал снижаться - в январе и феврале он составил 6,4%, в марте - 6,1%. Из-за угрозы распространения в Грузии коронавируса, власти страны с 21 марта ввели карантин и комендантский час. Для стимулирования экономической активности Нацбанк в апреле и июне снизил основную ставку монетарной политики до 8,25%.

Тем не менее за год в июне цены на продовольствие выросли на 13,6%, в том числе на фрукты на 46,5%, молоко, сыр и яйца - на 17,2%, мясо - 13,1%, хлебопродукты - на 10%. Учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией, выросли цены на услуги по здравоохранению на 7,5%, в том числе на амбулаторные услуги - на 11,6%.

В мае годовая инфляция составила 6,5%, а в июне - 6,1%. По прогнозам Нацбанка, инфляция продолжит снижаться в течение остальной части года и достигнет своего целевого уровня (3%) в первой половине 2021 года.

"Ожидаемая динамика инфляции определяется взаимодействием факторов как со стороны спроса, так и со стороны предложения", - отмечают в Нацбанке.

В частности, меры по предотвращению распространения вируса привели к увеличению стоимости доставки некоторых товаров и услуг, однако это оказывает лишь краткосрочное влияние на инфляцию.

С другой стороны, влияние на инфляцию значительного ослабления как внешнего, так и внутреннего спроса будет более длительным, что приведет к снижению прогнозов показателя. В то же время, по мнению аналитиков Нацбанка, поддержание инфляции выше целевого уровня в течение длительного времени сопряжено с риском повышения инфляционных ожиданий.