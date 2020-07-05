Для иностранных бизнесменов карантин в Грузии будет платным

Для прибывающих в Грузию иностранных бизнесменов карантин и тестирование на коронавирус будут платными. Об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава в интервью телеканалу «Имеди», передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По словам министра, новые правила официально будут обнародованы в ближайшее время. Приехавшим из-за границы бизнесменам будет предоставлен выбор: платная двухнедельная обсервация в фешенебельных гостиницах или же периодическое тестирование на коронавирус. В обоих случаях иностранные граждане будут нести все расходы самостоятельно.

«Если они приехали на долгое время, они могут выбрать платный карантин и этим помочь нашим гостиницам или сделать тоже самое с помощью тестов… Они сами должны приобрести тесты и в течение 14 дней, на каждый третий день проводить тестирование. Это касается приехавших из любой страны», - заявила Турнава.

Говоря о стоимости карантинного обслуживания, глава Минэкономики подчеркнула, что «это не какая-то непосильная плата». Также она указала, что власти Грузии вводят такие регуляции, чтобы с одной стороны защитить здоровье граждан, а с другой «не нарушать коммуникацию с инвесторами».

«Мы проводим очень активную инвестиционную политику. Параллельно мы хотим, мы хотим использовать те новые возможности, которые появились на рынке», - отметила Турнава.