Эксимбанк Венгрии поддержит соотечественников с инвестициями в Грузии

Экспортно-импортный банк Венгрии "Эксимбанк" выдал кредитную линию для венгерских компаний, которые решат инвестировать деньги в Грузии. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Глава Минэкономики Натия Турнава провела встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, который прибыл в страну в качестве первого высокопоставленного гостя в период пандемии и после завершения режима ЧП в Грузии. По словам Турнава, Венгрия является стратегическим партнером Грузии, у стран много общих программ и проектов, а также растущее экономическое сотрудничество.

"Министр иностранных дел и торговли Венгрии отметил, что в Венгерском государственном банке развития "Эксимбанк" выделена специальная кредитная линия для венгерских компаний, которые примут решение инвестировать свои средства в Грузию. Министр Венгрии сказал, что как и мы, венгерские инвесторы видят новые возможности на внешнем рынке, появившиеся в постпандемический период. Компании хотят диверсифицировать", - сказала Турнава.

Как сообщил Сийярто, банк Венгрии создал фонд, в котором аккумулирована сумма в 155 миллионов евро, которые могут быть потрачены на территории Грузии.

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", объем инвестиций из Венгрии в Грузию в 2019 году составили 2,7 миллиона долларов, что почти в два раза превышают аналогичные показатели 2018 года.

Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки.

По данным Национальной администрации туризма, в 2019 году Грузию посетило почти 7,8 тысячи граждан Венгрии, что на 18,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По данным Национальной службы статистики "Сакстат" торговый оборот между Грузией и Венгрией в 2019 году составил почти 45,9 миллиона долларов, что на 5,6% меньше по сравнению с 2018 годом.

В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.