В рамках проекта Всемирного банка Минздрав Грузии закупил 117 тысяч быстрых тестов

В рамках проекта Всемирного банка неотложного реагирования на коронавирус Минздрав Грузии закупил 117 тысяч быстрых тестов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, Грузия купила 50 тысяч тестов на антиген (способен определять, заражен ли человек коронавирусом, за считанные минуты) у корейской компании BIOSENSOR, а 67 тысяч тестов на антитела (тест на наличие антител, делается за несколько часов) у компании Green lab/Biogene.

По словам исполняющей обязанности главы администрации Минздрава Тинатин Хардзиани, данные тесты предназначены для тестирования водителей грузовых автомобилей, которые являются основными носителями вируса на сегодняшний день в стране, а также для разных целевых групп в отдельных медицинских учреждениях.

"Корейская компания BIOSENSOR безвозмездно передала министерству 5 тысяч тестов на антитела/антиген", - заявила Хардзиани, поблагодарив компанию.

Всемирный банк является одной из первых международных организаций, которая помогает Грузии в борьбе с COVID-19, и считается партнером-лидером в области здравоохранения и социального обеспечения, а также в направлении восстановления экономики.

Всемирный банк 1 мая выделил Грузии пакет финансовой помощи в размере 80 миллионов долларов, чтобы помочь властям смягчить и устранить медицинские и социальные последствия пандемии коронавируса.

В целом стоимость проекта составляет 180 миллионов долларов. Оставшиеся 100 миллионов выделил Азиатский банк инфраструктуры и инвестиций.