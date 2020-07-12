Грузия разрешит регулярные авиарейсы в Мюнхен, Париж и Ригу с 13 июля

Запрет на выполнение прямых регулярных рейсов между Тбилиси и тремя европейскими городами будет отменен с 13 июля. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Грузии от 23 мая «Об утверждении правил изоляции и карантина», передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

С 13 июля ограничения перестанут распространяться на рейсы, выполняемые из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели в Мюнхен, Париж и Ригу, а также в обратном направлении. Рейсы по указанным направлениям будут назначены после завершения переговоров с авиакомпаниями. Предположительно, это произойдет не раньше августа.

«Решение о частоте авиарейсов будет приниматься в индивидуальном порядке Агентством гражданской авиации Грузии, по согласованию с министерством экономики и устойчивого развития», - отмечено в постановлении.

Ранее на этой неделе в правительстве Грузии сообщили о том, что первые регулярные рейсы будут осуществляться с августа по маршруту Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен. Выполнять их будет авиакомпания Lufthansa, передает агентство «Новости-Грузия».

Грузия уже открыла границы для пяти стран Евросоюза: Германии, Франции, Эстонии, Латвии и Литвы. Граждане или же резиденты этих стран смогут прибывать в Грузию с любыми целями посредством прямых авиарейсов. До пересечения границы они должны заполнить анкету, указав историю своих перемещений за последние 14 дней, перечень мест пребывания в Грузии место и контактную информацию.