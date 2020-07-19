Грузия получила в подарок пожарную машину Renault

Бюро по оборонному сотрудничеству США (US ODC) передало Грузии пожарную машину Renault, которая будет использоваться на тушении лесных пожаров. Об этом, как передает Trend со ссылкoй на Грузия Online, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Как отмечается, автомобиль полностью соответствует международным стандартам. В ближайшее время его отправят в регион Самцхе-Джавахети, где находится Боржоми-Харагаульский национальный парк – один из крупнейших природоохранных парков в Европе.

US ODC выделил грузинское стороне новую пожарную машину в рамках грантового соглашения. По этому же договору несколько месяцев назад Грузия получила от США шесть новых специализированных внедорожников Toyota Land Cruiser.

Официальная церемония передачи спецтехники прошла сегодня на базе быстрого реагирования Службы по управлению ЧС.

На мероприятии присутствовали заместитель посла США в Грузии Катрин Шульц, военный атташе Стефани Бигл и глава грузинского офиса Бюро по оборонному сотрудничеству Джозеф Бильбао, а также руководство грузинской Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

Ведомство активно сотрудничает с US ODC как с точки зрения развития своей материально-технической базы, так и по направлению усиления возможностей личного состава.