EU4Energy помогает Грузии разработать план действий в чрезвычайных ситуациях для бесперебойных поставок газа

В рамках Программы EU4Energy был запущен новый проект технической помощи, направленный на разработку первого Плана действий в чрезвычайных ситуациях на рынке природного газа в Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Целью этого плана действий является обеспечение согласованного и скоординированного реагирования на незапланированные перебои с подачей газа и разрешение аварийных ситуаций с подачей газа. Проект стартовал в июле и продлится до ноября 2020 года.

Эксперты Энергетического сообщества, Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, Грузинская нефтегазовая корпорация и Грузинская газотранспортная компания будут совместно работать над созданием структуры в соответствии с Регламентом ЕС 2017/1938. В проекте будут учтены действующие в Грузии структуры и правила управления чрезвычайными ситуациями, такие как Закон Грузии об энергетике и водоснабжении, Закон о гражданской безопасности, соответствующие положения Правил рынка природного газа и Кодекс сети передачи природного газа.