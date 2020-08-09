Право на выезд в Турцию получил 101 гражданин Грузии

Согласно решению правительства Грузии, положительный ответ на въезд в Турцию получил 101 гражданин. Некоторые из них уже пересекли грузино-турецкую границу, сообщает минздрав Аджарской Автономной Республики, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Желающие отправиться в Турцию должны пройти регистрацию на специально созданной министерством здравоохранения Аджарии веб-странице abroadworkers.moh.gov.ge.

Заявку должны подать те граждане, которые уже получили приглашение от физического или юридического лица, зарегистрированного в Турции, которое также должно быть нотариально заверено.