Срок карантина в Грузии сокращен с 14 до 12 дней

Грузия 14 августа 2020 07:05 (UTC+04:00)
Срок карантина в Грузии сокращен с 14 до 12 дней

Согласно поправкам в постановление правительства Грузии, обязательный срок карантина и изоляции в стране сокращен с 14 до 12 дней, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Согласно поправкам, прибывающие в страну лица, либо контактирующие с зараженным, подлежат обязательному карантину в течение 12 дней. Тот же срок будет распространяется и на срок самоизоляции.

Кроме того, все прибывающие в Грузию лица должны представить тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до приезда, а после те, кто не идет на карантин, будут обязаны делать тест каждые 72 часа в течение 12 дней. Ранее этот срок составлял также 14 дней.

При этом в постановление указано, что иностранные граждане будут оплачивать тестирование сами. Исключение составят те, у кого первый тест обнаружит иммуноглобулин "G", им последующие тестирование не понадобится.

На сегодняшний день в Грузии на карантине находится 7 635 граждан.

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