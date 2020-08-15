Денежные переводы в Грузию в июле выросли на 22,1 процента

Грузия 15 августа 2020 09:56 (UTC+04:00)
Денежные переводы в Грузию в июле выросли на 22,1 процента

БАКУ/Trend/ - По словам президента Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе, объем денежных переводов в страну в июле 2020 года составил 188,7 миллиона долларов, что на 22,1 процента больше, чем аналогичный показатель за июль 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на Business Georgia.

По словам Гвенетадзе, первое место по объемам денежных переводов занимает Россия (40,4 миллиона долларов), затем следуют Италия (28 миллионов долларов), США (22,4 миллиона долларов), Греция (20,2 миллиона долларов), а Израиль (14 миллионов долларов) находится на пятом месте.

«Тенденция роста денежных переводов продолжается. После роста на 17,8% в июне годовой рост в июле составил 22,1%. Однако нужно учитывать, что до пандемии определенная часть денежных переводов (около восьми процентов банковских переводов) поступала в Грузию по небанковским каналам, через посетителей. Из-за ограничений на международные поездки эта часть денежных переводов переместилась в банковские каналы и, как следствие, также способствовала увеличению денежных переводов. Кроме того, ограничения на ранних стадиях пандемии, вероятно, повлияли и на переводы. После ослабления этих ограничений, накопленные денежные переводы были отправлены в последующие месяцы, что также повлияло на показатели роста денежных переводов в июне-июле», — заявил Коба Гвенетадзе.

По его словам, эта положительная динамика важна, так как поставки иностранной валюты на валютном рынке растут, что в конечном итоге обеспечивает более низкий дефицит текущего счета.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Бишкек из Москвы возвращены 155 граждан Кыргызстана
В Бишкек из Москвы возвращены 155 граждан Кыргызстана
Япония выделила Кыргызстану около $3 млн в рамках стипендиальной программы
Япония выделила Кыргызстану около $3 млн в рамках стипендиальной программы
В 194 километрах от Алматы произошло землетрясение
В 194 километрах от Алматы произошло землетрясение
Loading Bars
Лента новостей
Оперативный штаб при Кабинете министров вынес решение в связи с кафе и ресторанами Общество 10:08
Денежные переводы в Грузию в июле выросли на 22,1 процента Грузия 09:56
Передана в пользование жителей субартезианская скважина в селе Гарагашлы Агсуинского района Общество 09:50
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:32
В Грузии стартовала регистрация на получение денежной помощи для детей Грузия 09:30
Ибрагим Калын: Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана Общество 09:27
Названы цели программы министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Энергетика 09:26
Поддержка в рамках ДКБ-2025 доступна сельскому бизнесу Казахстана Казахстан 09:20
В Южной Корее выявили максимальное число заражений коронавирусом с 11 марта Другие страны 09:17
В Азербайджане утвержден Порядок оформления ипотечной бумаги, закрепляющей ипотечное право на недвижимость Экономика 09:11
Точка невозврата пройдена: таяние льдов в Гренландии ускоряется В мире 08:56
В столице Казахстана могут наладить утилизацию отработанных батареек Бизнес 08:51
Азербайджанский Bank BTB увеличил активы Финансы 08:50
СМИ: "Барселона" приняла решение об увольнении Сетьена с поста главного тренера Спорт 08:43
Индия испытывает три вакцины против коронавируса и готова их производить Другие страны 08:34
Палата аудиторов Азербайджана готовит проекты изменений в налоговый и гражданский кодексы Бизнес 08:25
Месси потерпел самое крупное поражение в карьере Спорт 08:22
В США заявили, что не удивлены итогами голосования в СБ ООН по Ирану США 08:03
В Казахстане 439 новых случаев коронавируса за сутки: итого 102287 заболевших Казахстан 07:50
Постпред Франции при ООН выступил против попыток США разрушить иранскую ядерную сделку Европа 07:40
В Грузии начинается регистрация на получение единовременных детских пособий Грузия 07:30
Природный пожар в Калифорнии распространился более чем на 11 тысяч га США 07:09
Пике: "Барселона" достигла дна, клуб нуждается в изменениях на всех уровнях Спорт 06:44
Трамп надеется, что российская вакцина от коронавируса будет работать США 06:20
В Пентагоне подтвердили создание группы для расследования сообщений об НЛО США 05:51
США продолжат попытки продлить оружейное эмбарго против Ирана США 05:30
Премьер Канады сообщил о гибели двух канадцев при взрыве в Бейруте Другие страны 05:09
Трамп потребовал от ByteDance отказаться от участия в активах США, связанных с TikTok Россия 04:51
В Китае появится город для жизни в эпидемию Другие страны 04:34
США приготовились уничтожить крупнейшего производителя смартфонов в мире США 04:15
В Тегеране заявили, что голосование в СБ ООН по Ирану свидетельствует об изоляции США Политика 03:47
Почти 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы Россия 03:24
США не набрали нужного числа голосов СБ ООН для продления оружейного эмбарго против Ирана Политика 03:03
Помпео сообщил, что СБ ООН отклонил резолюцию о продлении оружейного эмбарго по Ирану Политика 02:44
Израиль поразил объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой Израиль 02:12
Россия и Швейцария возобновляют авиасообщение Россия 01:53
Трамп надеется на выздоровление своего младшего брата, попавшего в больницу США 01:39
Названа примерная дата следующего запуска Crew Dragon Другие страны 01:21
"Бавария" разгромила "Барселону" со счетом 8:2 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов Спорт 01:01
Власти Испании решили ужесточить антикоронавирусные ограничения Европа 00:37
Пара кроссовок Майкла Джордана продана на аукционе в США за рекордные $615 тыс. В мире 00:24
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом Россия 00:05
Угандиец Чептегеи установил новый мировой рекорд в беге на 5 000 м Спорт 14 августа 23:52
В Бишкек из Москвы возвращены 155 граждан Кыргызстана Кыргызстан 14 августа 23:42
Минобразования Грузии и ЮНИСЕФ сотрудничают с целью безопасного функционирования школ в условиях пандемии Грузия 14 августа 23:38
В результате взрыва в Тегеране пострадали четыре человека Общество 14 августа 23:35
Граница Канады и США будет закрыта до 21 сентября США 14 августа 23:15
Более 21 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире 14 августа 23:01
Запланированные на 15 августа переговоры США и Китая по торговой сделке отложили США 14 августа 22:56
Тест футболиста "Барселоны" Умтити дал положительный результат на коронавирус Спорт 14 августа 22:47
ВОЗ: За сутки в мире выявили более 286 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 14 августа 22:39
Власти Аргентины продлили карантинные ограничения до 30 августа Другие страны 14 августа 22:25
Ipək Yolu значительно увеличила страховые резервы Финансы 14 августа 22:11
DEG вкладывает инвестиции в финансовый, производственный и инфраструктурный секторы Грузии Финансы 14 августа 22:08
Telegram официально представил видеозвонки на Android ИКТ 14 августа 22:01
В ЮНЕСКО заявили, что включатся в борьбу против теорий заговора о пандемии COVID-19 В мире 14 августа 21:50
Метро Ташкента возобновит работу с 15 августа Узбекистан 14 августа 21:33
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели 923 человека Турция 14 августа 21:29
ООН поддерживает инициативы по сохранению иранской ядерной сделки Ядерная программа 14 августа 21:24
В Грузии срок обязательного карантина сокращен до 12 дней Грузия 14 августа 21:17
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 14 августа 21:12
Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану Европа 14 августа 21:08
Развитие сотрудничества с ЕС является одним из приоритетов Азербайджана - вице-премьер Политика 14 августа 20:39
Клеветнические кампании антиазербайджанских сил не способны запятнать репутацию Азербайджана - депутат Политика 14 августа 20:26
Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Политика 14 августа 20:08
Обнародована активность продаж туркменских махровых изделий Бизнес 14 августа 20:00
В Азербайджане названа дата проведения экзаменов для приема учителей на работу по ряду специальностей Общество 14 августа 19:25
ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" и ее дочерние предприятия перешли на Международные стандарты финансовой отчётности Экономика 14 августа 19:21
Глава МИД Азербайджана принял нового посла Японии (ФОТО) Политика 14 августа 19:16
Дружба и братство Турции с Азербайджаном имеют глубокие исторические корни Политика 14 августа 19:06
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина Финансы 14 августа 18:40
За первую половину 2020 года по ОМС в Азербайджане обратилось более миллиона человек Общество 14 августа 18:39
Израильские СМИ о солидарности евреев с Азербайджаном Политика 14 августа 18:35
В Азербайджане не выявлено искусственного завышения цен на продовольствие Финансы 14 августа 18:34
"Азеркосмос" начал сотрудничество с компанией iSAT Africa ИКТ 14 августа 18:33
МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с приближением месяца Мухаррам Общество 14 августа 18:27
Владимир Путин предложил «пятерке», ФРГ и Ирану обсудить механизм безопасности в Персидском заливе Россия 14 августа 18:19
Минобороны Азербайджана: Вся ответственность за провокации на фронте ляжет на военно-политическое руководство Армении Политика 14 августа 18:07
Новую вакцину от коронавируса создали на основе прививки от гриппа США 14 августа 18:01
ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" презентовала Географические информационные системы (ФОТО) Бизнес 14 августа 17:45
Азербайджан осуществил грузовые авиаперевозки на сумму более $700 млн Транспорт 14 августа 17:41
Объем морских экспортных грузоперевозок Азербайджана сократился Транспорт 14 августа 17:40
В Непале 38 человек пропали без вести после схода оползня Другие страны 14 августа 17:39
Экзамены по приему учителей на работу в Азербайджане будут контролировать и студенты Общество 14 августа 17:37
Глава МИД Азербайджана встретился с послом ОАЭ (ФОТО) Политика 14 августа 17:28
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 221 человек Общество 14 августа 17:28
Розничные продажи в США в июле выросли на 1,2%, хуже прогноза США 14 августа 17:21
ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" провело заседание в формате видеоконференции Экономика 14 августа 17:18
В Азербайджане будет создан совместный кампус вуза и профессиональной школы Общество 14 августа 17:13
Наманганская СЭЗ планирует расширить производство автомобилей в Узбекистане Бизнес 14 августа 17:08
Увеличился товарооборот Турции с Казахстаном Турция 14 августа 17:08
Трудовые мигранты из Турции теряют интерес к Грузии Турция 14 августа 17:01
Украинское вагоностроительное предприятие нацелено на расширение сотрудничества с Туркменистаном Транспорт 14 августа 17:00
Внешнеторговый оборот Азербайджана превысил $15 млрд Финансы 14 августа 16:59
КНР планирует расширить территории для тестирования цифровой валюты Другие страны 14 августа 16:55
Азербайджан увеличил объем экспортируемого газа Энергетика 14 августа 16:52
НПЗ STAR SOCAR вошел в число 500 крупнейших компаний Турции Энергетика 14 августа 16:52
Перевод студентов с заочных отделений зарубежных вузов в среднеспециальные учебные заведения Азербайджана не допускается - минобразования Общество 14 августа 16:48
В Азербайджане опубликован график второго тура вступительных экзаменов Общество 14 августа 16:41
По линии ООН в Азербайджан доставлено свыше 5000 упаковок лекарств (ФОТО) Общество 14 августа 16:30
Все новости