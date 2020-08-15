Денежные переводы в Грузию в июле выросли на 22,1 процента

БАКУ/Trend/ - По словам президента Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе, объем денежных переводов в страну в июле 2020 года составил 188,7 миллиона долларов, что на 22,1 процента больше, чем аналогичный показатель за июль 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на Business Georgia.



По словам Гвенетадзе, первое место по объемам денежных переводов занимает Россия (40,4 миллиона долларов), затем следуют Италия (28 миллионов долларов), США (22,4 миллиона долларов), Греция (20,2 миллиона долларов), а Израиль (14 миллионов долларов) находится на пятом месте.



«Тенденция роста денежных переводов продолжается. После роста на 17,8% в июне годовой рост в июле составил 22,1%. Однако нужно учитывать, что до пандемии определенная часть денежных переводов (около восьми процентов банковских переводов) поступала в Грузию по небанковским каналам, через посетителей. Из-за ограничений на международные поездки эта часть денежных переводов переместилась в банковские каналы и, как следствие, также способствовала увеличению денежных переводов. Кроме того, ограничения на ранних стадиях пандемии, вероятно, повлияли и на переводы. После ослабления этих ограничений, накопленные денежные переводы были отправлены в последующие месяцы, что также повлияло на показатели роста денежных переводов в июне-июле», — заявил Коба Гвенетадзе.



По его словам, эта положительная динамика важна, так как поставки иностранной валюты на валютном рынке растут, что в конечном итоге обеспечивает более низкий дефицит текущего счета.