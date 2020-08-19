В Грузии будут тестировать на коронавирус сотрудников гостиниц, кафе-баров и клубов

Власти Грузии решили активизировать тестирование на коронавирус в туристических зонах. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

По его словам, целевое тестирование затронет сотрудников гостиниц, кафе-баров и клубов. Решение принято после выявления коронавируса у сотрудников кафе-бара «Гавана» в Кобулети.

Гамкрелидзе также отметил, что планируется установка двух палаток на батумском бульваре, где граждане смогут добровольно пройти тест на коронавирус.

Сегодня же стало известно, что с 21 августа режим строгого карантина будет снят в высокогорном регионе Сванети – за исключением населённых пунктов Местиа и Ленджери.