В грузинском Телави открылся координационный штаб сбора урожая винограда
С целью содействия организованному и успешному проведению сбора урожая винограда 2020 года, в Телави открылся координационный штаб, - сообщает правительство Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.
«Примечательно, что в ситуации, созданной пандемией, государство субсидирует ртвели 2020 года для поддержки виноградарства и виноделия.
Согласно решению правительства, субсидию получат винодельческие компании, которые закупят и переработают не менее 1000 тонн винограда сортов Ркацители или Кахури мцване урожая 2020 года, выращенного в регионе Кахети.
Более подробно об условиях субсидирования ртвели можно узнать по номеру горячей линии - 1501.
Лента новостей
Хикмат Гаджиев: Азербайджан обеспечил конструктивное участие в переговорах по нагорно-карабахскому конфликту, но Армения продолжила ведение деструктивной политики
В Азербайджане за последние сутки выявлено 169 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 151 человек
Вышел в эфир фильм из цикла "Формулы власти", посвященный 75-летию ЮНЕСКО - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Госсекретарь: Румынская «Transgaz» может предоставить инфраструктуру для безопасных поставок азербайджанского газа в Европу